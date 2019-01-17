2019-01-17T16:09:18+03:00
В мире

В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

Сообщается, что причиной ареста могут быть долги судовладельца
Елена Гильманова
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Фото: twitter.com/@1stdefenceФото: twitter.com/@1stdefence
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В четверг, 17 января, координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов сообщил, что сухогруз Мурманского пароходства «Кузьма Минин», ранее севший на мель близ порта Фалмут, арестован в Британии.

«Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца», - уточнил Фишов.

Напомним, что в декабре сухогруз, следовавший из Нидерландов, сел на мель недалеко от порта Фалмут и повредил топливный бак. Судно сняли с мели в тот же день. В связи с ЧП британские портовые власти задержали судно «Кузьму Минина» до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.

Ранее в 2018 году «Кузьма Минин» уже был арестован на несколько месяцев в Нидерландах и из-за коммерческого спора судовладельца с партнерами. Во то время появилась информация, что по причине долгой стоянки у экипажа не хватает продовольствия. Тогда голландские моряки начали сбор продуктов питания, но судовладелец заявил, что на борту достаточно провизии.

По словам Фишова, за границей находятся девять судов Мурманского морского пароходства, часть из которых арестованы. Также сообщалось, что долг пароходства составляет 2,2 миллиона евро, но судовладелец отрицает эту информацию.

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