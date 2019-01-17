2019-01-17T16:12:15+03:00
Происшествия

При крушении вертолета в Алма-Ате погиб пилот

Авиакатастрофа произошла в четверг на территории санатория "Алатау"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В микрорайоне Таусамалы Алма-Аты упал вертолёт Eurocopter 130В микрорайоне Таусамалы Алма-Аты упал вертолёт Eurocopter 130Фото: REUTERS
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Днем в четверг, 17 января, на территории санатория "Алатау" в Алма-Ате разбился вертолет марки "Еврокоптер-130". В результате авиакатастрофы погиб один человек. Такие данные предоставили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

"17 января в 16:05 в микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района г. Алма-Аты на открытой территорий санатория "Алатау" произошло падение частного вертолета марки "Еврокоптер-130" авиакомпании Sky Service", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что вертолет летел из поселка Боралдай в сторону Большого Алматинского озера. После крушения он не воспламенился, а потому спасателям удалось оперативно извлечь из-под обломков пилота 1968 года рождения, который скончался уже в карете "скорой помощи, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года еще один вертолет разбился также в Объединенных Арабских Эмиратах. Находившийся в распоряжении спасательной службы Agusta AW-139 вылетел для оказания помощи, однако во время полета ушел в "штопор" и рухнул на скалы.

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