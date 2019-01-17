В Японии скончался старейший в стране шимпанзе

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-17T16:24:53+03:00

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15 января в зоопарке японского города Кобе от естественных причин умер самый пожилой шимпанзе в Японии, которого звали Джонни, сообщает издание The Japan Times.

Проблемы со здоровьем возникли у Джонни еще в 2017 году. Тогда шимпанзе отселили в отдельную клетку, чтобы его не тревожили другие приматы. С сентября животное почти перестало принимать пищу.

Шимпанзе прожил в Японии большую часть своей жизни. Примат прибыл в эту страну из Африки в 1955 году, где поселился в зоопарке Одзи. У Джонни было внушительное потомство - девять детей. Первый ребенок у него родился в 1963 году. Джонни стал первым шимпанзе в Японии, выращенным в искусственном пространстве зоологического сада.

- Средняя продолжительность жизни шимпанзе составляет от 40 до 50 лет, поэтому Джонни прожил очень длинную, и мы надеемся, что счастливую жизнь, - сообщили представители зоопарка Одзи.

Напомним, в России также имеются свои знаменитости среди шимпанзе. Например самка примата по кличке Лея из иркутской зоогалереи, стала настоящей звездой Инстаграм.