2019-01-17T16:29:27+03:00
Экономика

"Нафтогаз" сообщил об аресте активов "Газпрома" на сумму $2,56 млрд

Речь идет о средствах, принадлежащих "дочкам" российской корпорации в Европе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Нафтогаз" добился ареста зарубежных активов "Газпрома""Нафтогаз" добился ареста зарубежных активов "Газпрома"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Украинская компания "Нафтогаз" добилась ареста расположенных в Европе активов "Газпрома" на сумму порядка 2,56 миллиарда долларов, что даже превышает присужденный Стокгольмским арбитражем размер компенсации. Об этом сообщил глава предприятия Андрей Коболев.

"Мы уже начали их получать: списываем избыточные средства, которые нам "Газпром" переводил за транзит. Во-вторых, инициировали юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях", - заявил руководитель компании.

Он рассказал, что речь идет, в частности, об активах в Голландии, Швейцарии и Великобритании. В ближайшее время должны состояться слушания относительно их принудительной продажи. Коболев подчеркнул, что смотрит на данный процесс очень оптимистично, особенно учитывая факт наличия у российской корпорации имущества за рубежом, стоимость которого оценивается в десятки миллиардов долларов.

"Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга "Газпрома" перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года", — цитирует "Новое время" главу "Нафтогаза".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в своих претензиях к "Газпрому" украинская компания указывала на "недоимки" по тарифам за транзит газа, а также на "захват" своих активов в Крыму.

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