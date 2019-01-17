2019-01-17T16:48:58+03:00
Политика

В Госдепе назвали основное условие для спасения Договора о РСМД

США требуют, чтобы Россия уничтожила ракету 9М729, которая якобы нарушает соглашение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США заявили, что Россия якобы не соблюдает условия соглашенияВ США заявили, что Россия якобы не соблюдает условия соглашенияФото: REUTERS
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Соединенные Штаты готовы оставить в силе Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, но лишь при условии, что Россия уничтожит ракету 9М729, которая якобы нарушает отдельные пункты соглашения. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Мы представили список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету", - сказали в Госдепе.

При этом Томпсон подчеркнула, что Вашингтон не устроит, если Москва просто модифицирует 9М729, поскольку это нельзя будет проверить. Что же касается выполнения ДРСМД американской стороной, то, по словам замгоссекретаря, США полностью следуют международным обязательствам.

"Нельзя сравнивать действия США и России. С нашей стороны нарушений нет", - цитирует "Ъ" Томпсон.

Между тем, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то. что Вашингтон так до сих пор и не представил никаких объяснений относительно того, почему ракета 9М729 якобы нарушает соглашение. Сайт kp.ru писал о том, что в Москве такие беспочвенные обвинения считают обычными "фейками" и "пропагандистским обрамлением деструктивной линии США".

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