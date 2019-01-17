Во Вьетнаме врачи спасли мужчину, перелив в его желудок 15 банок пива

СЕГОДНЯ 17:16 2019-01-17T17:16:42+03:00

Житель провинции Куангчи был госпитализирован с острым отравлением некачественным алкоголем, однако именно спиртные напитки вернули его к жизни

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Находчивость врачей одной из больниц вьетнамской провинции Куангчи спасла жизнь 48-летнему местному жителю Нгуену Ван Нхату. Мужчина был госпитализирован с признаками отравления некачественным алкоголем, однако именно спиртное позже и помогло ему "встать на ноги".

Врачи приняли пациента уже в тяжелом состоянии. По словам главы отделения интенсивной терапии Ле Ван Лама, уровень метанола в крови вьетнамца превышал норму в 1119 раз. Счет шел буквально на минуты, и медики решили применить нетрадиционный метод лечения.

Они влили в желудок потерявшего сознание Ван Нхата три банки пива по 0,3 литра. В этом напитке содержится много этанола, и если этот спирт встречается в организме человека с метанолом, то печень отдает предпочтение именно первому. Получается, что пока она перерабатывает пиво, другое вещество не расщепляется, а, следовательно, и не вырабатывает опасную муравьиную кислоту. Этим и воспользовались врачи.

Медики ежечасно вливали в пациента по одной банке пива на протяжении 12 часов до тех пор, пока он не пришел в сознание. Все это время они также параллельно проводили гемодиализ, тем самым очищая кровь от токсинов.

Согласно данным DailyMail, за всю процедуру в желудок вьетнамца было введено 4,5 литра пива или 15 банок. Лечение прошло успешно, и через три недели он уже полностью выздоровел и выписался из больницы.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одно чудесное спасение произошло около пяти лет назад в Германии. Врачи не могли определить диагноз тяжело больного пациента, пока не обратились за советом к фанату сериала "Доктор Хаус".