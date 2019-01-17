В Киргизии полиция задержала десятки участников антикитайского митинга

СЕГОДНЯ 17:41 2019-01-17T17:41:53+03:00

Среди многих требований протестующих были квоты на мигрантов из Китая и запреты на брак с китайцами

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Министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что в четверг, 17 января, в Бишкеке было задержано около двух десятков участников антикитайского митинга. На акцию протеста на площади Ала-Тоо по разным оценкам собралось от 200 до 500 участников.

Основными требованиями митингующих были введение моратория на выдачу гражданства Кыргызстана китайским гражданам и сокращение количества квот для рабочей силы из КНР.

Также выдвигались требования ввести запрет на браки между гражданами двух стран и вернуть в паспорт графу «национальность». В добавок, они предлагали штрафовать киргизских девушек, которые выходят замуж за иностранцев.

«Здесь стоят обычные люди, они требуют, чтобы китайцы уехали - их здесь очень много, они наши земли захватывают», - сказал один из участников митинга.

Стоит отметить, что число антикитайских выступлений в Киргизии постоянно растет. Такие настроения в стране усилились в конце 2018 года после сообщений о массовых задержаниях этнических киргизов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и отправке их в китайские «лагеря политического перевоспитания».