США предоставили данные о предполагаемом нарушении Москвой ДРСМД

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-17T17:51:18+03:00

Замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что Россия отрицает очевидное, но заметила, что спасти Договор о Ракетах средней и меньшей дальности еще можно

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Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что России были предоставлены разведывательные данные о нарушении Москвой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По ее словам, российские технические эксперты получили достаточно информации, но продолжают отрицать, что испытания имели место.

«Они отрицают очевидное. Но факты не лгут. Мы показали нашим союзникам по НАТО те же доказательства, и они полностью поддержали нашу позицию», — сказала Томпсон в интервью газете «Коммерсантъ». Она уточнила, что речь идет о разведывательных данных, из которых следует, что ракета 9М729 якобы испытывалась со стационарной установки на запрещенную ДРСМД дальность.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в МИДе заявления США о том, что Россия якобы нарушает условия ДРСМД, назвали домыслами. Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что никакого содержания в претензиях Вашингтона нет. Дипломат назвал фейками все заявления Соединенных Штатов по поводу нарушений договора.

Напомним, что в пятницу, 18 января, в МИД РФ пройдет закрытый брифинг для иностранных послов. Российские дипломаты предпримут попытку доказать свою позицию, согласно которой Россия не нарушала соглашения. Как показали состоявшиеся во вторник двусторонние консультации в Женеве, американцев в этом сложно убедить.

Провал переговоров будет означать, что 2 февраля США официально выйдут из ДРСМД. Однако, Томпсон обратила внимание на то, что у России по-прежнему есть время. «Часы продолжают тикать», — сказала она.