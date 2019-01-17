Суд Херсона оставил Вышинского под арестом до 16 февраля

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-17T18:03:50+03:00

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Херсонский городской суд принял решение о продлении срока содержания под стражей главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который обвиняется в госизмене. Журналист пробудет в стенах следственного изолятора еще как минимум до 16 февраля 2019 года. Об этом сообщил его адвокат Игорь Мокин.

По его словам, суд отклонил просьбу защиты о передаче Вышинского на поруки и удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Другой адвокат главреда Андрей Доманский отметил, что в этот же четверг в Херсоне пройдет рассмотрение ходатайства о сокращении сроков ознакомления с материалами дела до 7 февраля.

Если суд пойдет на встречу защите, то уже в скором времени Вышинского могут перевести из следственного изолятора Херсона в Киев, где и пройдут основные слушания, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что за несколько часов до начала очередного заседания в квартире и офисе адвоката журналиста прошли обыски. Также следственные действия велись дома у помощника юриста. Сам Андрей Доманский считает, что таким образом его пытались морально дестабилизировать.