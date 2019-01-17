Sputnik о блокировке Facebook связанных с Россией аккаунтов: Это фактически цензура

СЕГОДНЯ 18:14 2019-01-17T18:14:46+03:00

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В четверг, 17 января, компания Facebook Inc сообщила об удалении сотни созданных в России страниц, групп и аккаунтов, которые, по мнению компании, вводили других пользователей в заблуждение о целях их создания и роде деятельности на платформах Facebook и Instagram.

«Мы не нашли связей между этими компаниями, но они использовали схожую тактику, создавая сети аккаунтов с целью скрыть их происхождение и деятельность», - уточнили в компании.

Среди заблокированных аккаунтов были семь официальных страниц агентства Sputnik и еще 357 связанных с ними. В Sputnik назвали блокировку политической цензурой

«Решение однозначно чисто политическое, фактически цензура - заблокировано 7 страниц редакций в странах ближнего зарубежья. Редакции Sputnik занимаются новостями и делают это хорошо. И если блокировка – это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет - тут всё очевидно. А вот надежда, что здравый смысл победит, есть. Читайте Sputnik» - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Sputnik.

Facebook Inc также отметила, что, основываясь на данных американских правоохранительных органов, она удалила еще 107 страниц, групп и аккаунтов в Facebook и 41 Instagram-аккаунтов, которые осуществляли деятельность на Украине и были созданы в России.