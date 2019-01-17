2019-01-17T18:20:58+03:00
Политика

Роскомнадзор запросил у Би-би-си дополнительные сведения о соблюдении закона

Предоставленные ранее компанией данные оказались недостаточно исчерпывающими
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роскомнадзор повторно запросил у Би-би-си сведения о соблюдении законаРоскомнадзор повторно запросил у Би-би-си сведения о соблюдении законаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роскомнадзор обратился к руководству вещательной компании "Бритиш телевижн", транслирующей телеканал BBC World News на территории нашей страны, с требованием о предоставлении дополнительных сведений, которые бы подтверждали соблюдение ею закона об ограничении участие иностранного капитала в российских СМИ.

В ведомстве уточнили, что в среду, 16 января, организация уже демонстрировала данные документы, однако содержащаяся в них информация оказалась недостаточно исчерпывающей.

"Поэтому сегодня в адрес компании направлено повторное требование о предоставлении всех необходимых сведений", - заявили в надзорной службе.

Между тем, в Би-би-си уже прокомментировали новый запрос Роскомнадзора. В корпорации подчеркнули, что их позиция по данному вопросу неизменна, однако они готовы вновь предоставить ведомству всю необходимую информацию об освещении событий.

"Как международный вещатель Би-би-си работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию", - передает ТАСС со ссылкой на представителя телеканала.

Напомним, что Роскомадзор организовал проведение контрольных мероприятий в отношении BBC World News после того, как британский регулятор Ofcom обвинил российский RT в нарушении правил вещания.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ходе проверки специалисты ведомства нашли в материалах Би-би-си признаки террористической идеологии. В руководстве телеканала обвинения опровергли.

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