2019-01-17T18:43:12+03:00
В мире

В Италии продают дома за один евро

Однако, новые домовладельцы обязаны вложится в ремонт пустующий зданий не менее 15 тысяч евро
Екатерина СВИНОВА
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Самбука известна как город великолепияСамбука известна как город великолепия
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Дома стоимостью один евро теперь можно приобрести в городе Самбука, расположенном на острове Сицилия, сообщает CNN.

Необычную акцию организовали местные власти, для того чтобы привлечь в город, новых жителей, а также улучшить его облик. Десятки исторических объектов, нуждающихся в реставрации выставлены на продажу. Однако, все не так просто, покупатели домов обязаны отремонтировать здания в течение трех лет. Они должны реконструировать объекты площадью от 40 до 150 квадратных метров, потратив на работы не менее 15 тысяч евро. При этом, домовладельцам следует внести в казну Самбуки депозит в размере пяти тысяч евро, который впрочем будет возвращен по окончании ремонта.

Джузеппе Касиоппо, заместитель мэра и советник по туризму Самбуки, уверяет, покупатели не будут разочарованы.

- Самбука известна как город великолепия", - говорит чиновник. - Этот плодородный участок земли называют земным раем. Мы находимся в природном заповеднике, наполненном историей. Великолепные пляжи, леса и горы окружают нас. Это тихое и спокойное, идиллическое место для отдыха.

Городские власти заявляют об успешном старте акции. По данным мэрии уже реализовано порядка десяти объектов, включенных в программу. Обладателями домов в основном становятся граждане Франции, Швейцарии и Испании.

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