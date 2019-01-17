2019-01-17T18:35:46+03:00
Умные вещи

Новый вирус-вымогатель атакует Сеть

Специалисты пока еще не научились его удалять
Екатерина СВИНОВА
Поделиться:
Новый вирус-вымогатель атакует СетьНовый вирус-вымогатель атакует СетьФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В Сети обнаружен новый вирус-шифровальщик Djvu. Вредоносное программное обеспечение создано на базе вируса STOP, сообщает портал Bleeping Computer.

Попадая в компьютер Djvu загружает четыре файла, которые парализуют работу операционной системы. При этом на экране появляется фальшивое сообщение об обновлении Windows.

Пользователь зараженного компьютера также получает файл с контактами хакеров-вымогателей. Киберпреступники обещают сделать скидку если владелец устройства к ним обратится к ним за помощью, однако стоимость расшифровки они не называют.

Напомним, весной 2017 года сотни тысяч компьютеров подверглись атакам другого вируса — вымогателя WannaCry.

Как показала лингвокриминалистическая экспертиза, вредоносная программа изначально была написана носителем южного диалекта китайского языка. К такому выводу специалисты американской компании Flashpoint пришли из-за характерной опечатки в тексте сообщения, которое появлялось на экранах зараженных компьютеров.

Первая информация о глобальной кибератаке появилась 12 мая. За несколько дней вирусом-вымогателем было заражено более 300 тысяч компьютеров в 150 странах, в том числе и в России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Италии продают дома за один евро
Правительство Великобритании представит запасной план по Brexit
Роскомнадзор запросил у Би-би-си дополнительные сведения о соблюдении закона
Sputnik о блокировке Facebook связанных с Россией аккаунтов: Это фактически цензура
Суд Херсона оставил Вышинского под арестом до 16 февраля
США предоставили данные о предполагаемом нарушении Москвой ДРСМД
Путин поручил утвердить план развития волонтерства в России
В Киргизии полиция задержала десятки участников антикитайского митинга
Берлускони будет участвовать в выборах в Европарламент
Во Вьетнаме врачи спасли мужчину, перелив в его желудок 15 банок пива
В Госдепе назвали основное условие для спасения Договора о РСМД
"Нафтогаз" сообщил об аресте активов "Газпрома" на сумму $2,56 млрд
В Японии скончался старейший в стране шимпанзе
При крушении вертолета в Алма-Ате погиб пилот
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»