Новый вирус-вымогатель атакует Сеть

СЕГОДНЯ 18:35 2019-01-17T18:35:46+03:00

Специалисты пока еще не научились его удалять

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В Сети обнаружен новый вирус-шифровальщик Djvu. Вредоносное программное обеспечение создано на базе вируса STOP, сообщает портал Bleeping Computer.

Попадая в компьютер Djvu загружает четыре файла, которые парализуют работу операционной системы. При этом на экране появляется фальшивое сообщение об обновлении Windows.

Пользователь зараженного компьютера также получает файл с контактами хакеров-вымогателей. Киберпреступники обещают сделать скидку если владелец устройства к ним обратится к ним за помощью, однако стоимость расшифровки они не называют.

Напомним, весной 2017 года сотни тысяч компьютеров подверглись атакам другого вируса — вымогателя WannaCry.

Как показала лингвокриминалистическая экспертиза, вредоносная программа изначально была написана носителем южного диалекта китайского языка. К такому выводу специалисты американской компании Flashpoint пришли из-за характерной опечатки в тексте сообщения, которое появлялось на экранах зараженных компьютеров.

Первая информация о глобальной кибератаке появилась 12 мая. За несколько дней вирусом-вымогателем было заражено более 300 тысяч компьютеров в 150 странах, в том числе и в России.