Шестеро поляков попали под суд за празднование дня рождения Гитлера

СЕГОДНЯ 19:10 2019-01-17T19:11:24+03:00

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Шестеро граждан Польши предстанут перед судом за организацию празднования дня рождения Адольфа Гитлера. Расследование данного инцидента началось еще в январе 2018 года, однако окружная прокуратура Гливица лишь недавно передала обвинительное заключение в суд города Водзислав-Сленски.

Фигурантами дела являются участники ультраправой группировки "Гордость и современность". Именно они попали на кадры скандальной записи, тайно сделанной журналистами канала TVN24 во время того самого празднования в лесу, что и стало поводом для возбуждения дела по статье "Пропаганда нацистского строя".

Во время своей "вечеринки" молодые люди слушали марши фашистов, переодевались в мундиры вермахта, а также развешивали на деревьях флаги со свастикой и даже сделали своеобразный "алтарь" в честь фюрера.

Согласно данным радиостанции RMF FM, главного организатора мероприятия обвинили не только в пропаганде нацистского строя и распространении плакатов с приглашениями, но и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Между тем, один из фигурантов дела ходатайствовал об ускоренном рассмотрении дела и уже был приговорен к штрафу в 3,5 тысячи долларов.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2018 года в Киеве также отпраздновали день рождение известного националиста Степана Бандеры. Однако украинские власти не только не пресекли такую деятельность, а даже поощряли население.