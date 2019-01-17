2019-01-17T19:11:24+03:00
В мире

Шестеро поляков попали под суд за празднование дня рождения Гитлера

Члены группировки "Гордость и современность" устроили настоящую "вечеринку" в честь немецкого диктатора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Поляки отпраздновали день рождения Гитлера и пошли под судПоляки отпраздновали день рождения Гитлера и пошли под судФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Шестеро граждан Польши предстанут перед судом за организацию празднования дня рождения Адольфа Гитлера. Расследование данного инцидента началось еще в январе 2018 года, однако окружная прокуратура Гливица лишь недавно передала обвинительное заключение в суд города Водзислав-Сленски.

Фигурантами дела являются участники ультраправой группировки "Гордость и современность". Именно они попали на кадры скандальной записи, тайно сделанной журналистами канала TVN24 во время того самого празднования в лесу, что и стало поводом для возбуждения дела по статье "Пропаганда нацистского строя".

Во время своей "вечеринки" молодые люди слушали марши фашистов, переодевались в мундиры вермахта, а также развешивали на деревьях флаги со свастикой и даже сделали своеобразный "алтарь" в честь фюрера.

Согласно данным радиостанции RMF FM, главного организатора мероприятия обвинили не только в пропаганде нацистского строя и распространении плакатов с приглашениями, но и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Между тем, один из фигурантов дела ходатайствовал об ускоренном рассмотрении дела и уже был приговорен к штрафу в 3,5 тысячи долларов.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2018 года в Киеве также отпраздновали день рождение известного националиста Степана Бандеры. Однако украинские власти не только не пресекли такую деятельность, а даже поощряли население.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сирийском Манбидже задержали боевиков, планировавших новые теракты
На северо-западе Москвы горят гаражи
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран
Адвокат Елены Бойко: "Она старалась максимально соблюдать миграционное законодательство"
Асад рассказал о стратегическом значении соглашения между Севастополем и Тартусом
В Нидерландах обнаружено неизвестное ранее полотно Ван Гога
В Италии продают дома за один евро
Правительство Великобритании представит запасной план по Brexit
Новый вирус-вымогатель атакует Сеть
Роскомнадзор запросил у Би-би-си дополнительные сведения о соблюдении закона
Sputnik о блокировке Facebook связанных с Россией аккаунтов: Это фактически цензура
Суд Херсона оставил Вышинского под арестом до 16 февраля
США предоставили данные о предполагаемом нарушении Москвой ДРСМД
Путин поручил утвердить план развития волонтерства в России
В Киргизии полиция задержала десятки участников антикитайского митинга
Берлускони будет участвовать в выборах в Европарламент
Во Вьетнаме врачи спасли мужчину, перелив в его желудок 15 банок пива
В Госдепе назвали основное условие для спасения Договора о РСМД
"Нафтогаз" сообщил об аресте активов "Газпрома" на сумму $2,56 млрд
В Японии скончался старейший в стране шимпанзе
При крушении вертолета в Алма-Ате погиб пилот
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»