2019-01-17T19:20:04+03:00
Звезды

В Нидерландах обнаружено неизвестное ранее полотно Ван Гога

Стоимость картины может составить десятки миллионов евро
Екатерина СВИНОВА
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Обнаружено неизвестное ранее полотно Ван ГогаОбнаружено неизвестное ранее полотно Ван ГогаФото: Олег УКЛАДОВ
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Обладателем неизвестного ранее полотна выдающегося нидерландского живописцастал дом-музей Ван Гога в городе Дренте, передает телеканал RTV Drenthe.

Произведение живописи отдала в дар дому, в котором художник проживал некоторое время в 19 веке, 92-летняя жительница Гааги.По мнению специалистов, стиль картины очень похож на Ван Гога. Кроме того, в углу полотна имеется подпись "Винсент", доказывающая авторство Ван Гога.

Установление подлинности картины может занять долгие месяцы, вплоть до года. Все это время произведение искусства будет храниться в сейфе. На показ музей в это время выставит его реплику.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

На картине изображено помещение бара. Эксперты не могут установить, где располагалось это заведение.По некоторым версиям этот бар находится в Гааге, где Ван Гог проживал в 1869-1873 и 1881-1883 годах. Именно в Гааге в то время наибольшей популярностью пользовалось пиво, а не местный традиционный спиртной напиток женевр. На полотне как раз изображен бокал пенного.

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