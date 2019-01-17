Асад рассказал о стратегическом значении соглашения между Севастополем и Тартусом

СЕГОДНЯ 19:32 2019-01-17T19:33:00+03:00

Сирийский лидер высказался за дальнейшие расширение присутствия России в регионе и развития авиасообщения между Сирией и Россией

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Президент Сирии Башар Асад в четверг, 17 января, на встрече с российской делегацией заявил о стратегическом значении соглашения между Севастополем и сирийской провинцией Тартус. Об этом журналистам сообщил возглавляющий делегацию депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

«Асад сказал, что это подписание имеет не только торговое значение, его нужно рассматривать с более широкой точки зрения - как один из этапов расширения стратегического присутствия РФ», - привел Саблин слова сирийского президента.

По словам главы российской делегации, Асад упомянул вопрос развития транспортных связей по всему миру, которым занимается Китай. Сирийский лидер считает, что «Россия как великое государство тоже могла бы использовать такой подход, подключая привлечение частных компаний». Он также поднял вопрос о развитии авиасообщения между Сирией и Россией.

Напомним, что делегация РФ прибыла в Сирию в понедельник, 14 января. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Севастополем и провинцией Тартус, которое предусматривает осуществление международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, культурной, научно- технической, гуманитарной и социальной сферах.