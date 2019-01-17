Адвокат Елены Бойко: "Она старалась максимально соблюдать миграционное законодательство"

СЕГОДНЯ 19:43 2019-01-17T19:48:10+03:00

Галина Перфильева рассказала "КП", что выдворенная из России журналистка неоднократно просила суд позволить ей уехать в Донбасс

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Адвокат выдворенной из России журналистки Елены Бойко - Галина Перфильева рассказала спецкору "КП" Александру Коцу о том, что ее подзащитная старалась максимально соблюдать миграционное законодательство и до последнего просила суд позволить ей выехать в Донбасс.

"На самом деле, по данным погранслужбы, Елена Борисовна честно пересекала границу России вплоть до 2018 года. У нее на руках, когда ее задержали 10 декабря, находился оригинал миграционной карты, подтверждавший законность ее пребывания в России. Однако, по неизвестным мне причинам, и суд первой инстанции, и суд апелляционной инстанции указал последнюю дату ее въезда в РФ 2016-м годом", - поделилась информацией защитница журналистки.

Галина Перфильева также рассказала, что в материалах дела присутствуют документы, подтверждающие, факт выезда Бойко за пределы России в период с 2016 по 2018 года.

"Она выезжала за пределы территории России и старалась максимально соблюдать миграционное законодательство", - заявила адвокат.

По ее словам, единственным положением, которое Елене Борисовне не удавалось соблюдать на протяжении последнего года, было правило "90 на 90". Согласно ему, граждане Украины в течение полугода могут находиться в России не более трех месяцев. Они обязаны выезжать в любую другую страну на 90 дней и лишь после этого могут возвращаться в РФ.

Напомним, что Елену Бойко выдворили из России как раз за нарушение миграционного законодательства. Судья решил, что на Украине женщине ничего не угрожает, однако уже 16 января появилась информация об аресте журналистки. Харьковский суд отправил ее в СИЗО по обвинению в "распространении в интернете материалов антиукраинского характера" и "публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны".

Такого исхода можно было избежать - многие российские чиновники, в том числе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, просили отложить вопрос о выдворении журналистки, однако суд решил иначе.

"Елена Борисовна говорила: "Раз вы так сильно хотите меня выслать на территорию Украины, дайте мне возможность выехать самой в Донбасс". Судья не отреагировал на ее просьбу", - рассказала Перфильева.

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