На северо-западе Москвы горят гаражи
Крупный пожар был зафиксирован на северо-западе Москвы в этот четверг, 17 января. Согласно данным источника "Комсомольской правды", возгорание произошло по улице Зорге близ дома №13.
Судя по кадрам с места происшествия, огонь охватил территорию гаражного кооператива. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно. На момент записи видео экстренные службы к месту ЧП еще не подъехали.
Пожар на улице Зорге в Москве.
Между тем, крупный пожар вспыхнул в этот четверг и в Санкт-Петербурге. Сайт kp.ru писал о том, что возгорание возникло в здании типографии на Ленинском проспекте, после чего там обрушились потолки. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека.
К настоящему моменту пожар уже локализован, и спасатели приступили к разбору завалов. Причина возгорания пока неизвестна, однако признаков наличия взрывных устройств не обнаружено.