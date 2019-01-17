2019-01-17T20:05:59+03:00
Происшествия

На северо-западе Москвы горят гаражи

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На улице Зорге в Москве произошел пожарНа улице Зорге в Москве произошел пожарФото: скриншот с видео
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Крупный пожар был зафиксирован на северо-западе Москвы в этот четверг, 17 января. Согласно данным источника "Комсомольской правды", возгорание произошло по улице Зорге близ дома №13.

Судя по кадрам с места происшествия, огонь охватил территорию гаражного кооператива. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно. На момент записи видео экстренные службы к месту ЧП еще не подъехали.

Пожар на улице Зорге в Москве.

Между тем, крупный пожар вспыхнул в этот четверг и в Санкт-Петербурге. Сайт kp.ru писал о том, что возгорание возникло в здании типографии на Ленинском проспекте, после чего там обрушились потолки. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека.

К настоящему моменту пожар уже локализован, и спасатели приступили к разбору завалов. Причина возгорания пока неизвестна, однако признаков наличия взрывных устройств не обнаружено.

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