На северо-западе Москвы горят гаражи

СЕГОДНЯ 20:05 2019-01-17T20:05:59+03:00

На улице Зорге в Москве произошел пожар Фото: скриншот с видео

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало [видео]

Изменить размер текста: A A

Крупный пожар был зафиксирован на северо-западе Москвы в этот четверг, 17 января. Согласно данным источника "Комсомольской правды", возгорание произошло по улице Зорге близ дома №13.

Судя по кадрам с места происшествия, огонь охватил территорию гаражного кооператива. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно. На момент записи видео экстренные службы к месту ЧП еще не подъехали.

Пожар на улице Зорге в Москве.

Между тем, крупный пожар вспыхнул в этот четверг и в Санкт-Петербурге. Сайт kp.ru писал о том, что возгорание возникло в здании типографии на Ленинском проспекте, после чего там обрушились потолки. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека.

К настоящему моменту пожар уже локализован, и спасатели приступили к разбору завалов. Причина возгорания пока неизвестна, однако признаков наличия взрывных устройств не обнаружено.