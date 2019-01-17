В сирийском Манбидже задержали боевиков, планировавших новые теракты

СЕГОДНЯ 20:19 2019-01-17T20:19:59+03:00

Террористическая ячейка состояла из семи человек, которые получали указания от участников операции "Щит Ефрата"

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В сирийском Манбидже задержаны боевики, планировавшие устроить новые теракты на территории города и за его пределами. Об этом в четверг, 17 января, сообщили в пресс-службе местного Военного совета.

"Наше антитеррористическое подразделение раскрыло ячейку боевиков из семи человек, готовящих новые теракты. Все они задержаны. Они планировали многочисленные взрывы и террористические акты", - передает ТАСС со ссылкой на объединение.

Отмечается, что при задержании у боевиков было изъято огромное количество оружия и боеприпасов. В руководстве совета считают, что террористы получали указания непосредственно от лидеров отрядов-участников операции "Щит Евфрата", а также самой турецкой разведки.

Напомним, что накануне 16 января на оживленной улице Манбиджа, по которой проходит маршрут патруля возглавляемой США международной коалиции, прогремел взрыв. Жертвами теракта стали не менее 27 человек, в том числе пятеро американских солдат.

Сайт kp.ru писал о том, что ответственность за атаку на себя взяла запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".