Ученые выяснили, почему кассовые чеки смертельно опасны

СЕГОДНЯ 20:31 2019-01-17T20:33:33+03:00

В составе термобумаги для их печати содержится химическое вещество, вызывающее гормональное нарушение

Изменить размер текста: A A

Группа испанских ученых выявила в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, приводящеек расстройствам эндокринной системы, сообщает Genetic Engineering & Biotechnology News.

Исследователи из Университета Гранады подвергли мониторингу чеки в магазинах и ресторанах в Бразилии, Испании и Франции. Оказалось, что вредоносное вещество содержалось более чем в 90 процентах образцов чеков изученных в Бразилии и Испании. Во Франции — примерно в половине.

Содержание вещества чеках в диапазоне от 30 до 100 раз превышало установленные Еврокомиссией нормы.

Также, в некоторых образцах специалисты обнаружили бисфенол S, считающийся безопасным заменителем бисфенола А. Но, ученные отмечают, что это вещество также приводит к гормональным нарушениям.

Бисфенол А — вещество вызывающее гормональные нарушения, а также способствующее повышенному риску развития онкологических заболеваний, а также аутизма, бесплодия, диабета второго типа и других болезней.