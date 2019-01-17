Ученые выяснили, почему кассовые чеки смертельно опасны
Группа испанских ученых выявила в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, приводящеек расстройствам эндокринной системы, сообщает Genetic Engineering & Biotechnology News.
Исследователи из Университета Гранады подвергли мониторингу чеки в магазинах и ресторанах в Бразилии, Испании и Франции. Оказалось, что вредоносное вещество содержалось более чем в 90 процентах образцов чеков изученных в Бразилии и Испании. Во Франции — примерно в половине.
Содержание вещества чеках в диапазоне от 30 до 100 раз превышало установленные Еврокомиссией нормы.
Также, в некоторых образцах специалисты обнаружили бисфенол S, считающийся безопасным заменителем бисфенола А. Но, ученные отмечают, что это вещество также приводит к гормональным нарушениям.
Бисфенол А — вещество вызывающее гормональные нарушения, а также способствующее повышенному риску развития онкологических заболеваний, а также аутизма, бесплодия, диабета второго типа и других болезней.