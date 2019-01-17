Путин торжественно вручил Вучичу орден Александра Невского

СЕГОДНЯ 20:40 2019-01-17T20:43:20+03:00

Президент России отметил большой вклад своего сербского коллеги в развитие сотрудничества между нашими странами [видео]

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Президент России Владимир Путин вручил своему сербскому коллеге Александару Вучичу орден Александра Невского. Торжественная церемония состоялась сразу после переговоров двух лидеров, которые прошли в Палате республике в четверг, 17 января.

Напомним, что указ о награждении политика государственной наградой был подписан Путиным еще в Рождество. Вучич удостоился такой чести за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с нашей страной.

Вручая награду президенту Сербии, глава РФ напомнил, что за всю 300-летнюю историю ордена Александра Невского его удостоились сразу несколько граждан братской республики, а также пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686883" frameborder="0"></iframe> Путин вручил Вучичу орден Александра Невского.

Напомним, что в этот четверг Путин прилетел в Белград, где у трапа самолета его встретил лично глава принимающего государства. Политики вместе прокатились на российском "Аурусе", посетили выставку, возложили венки к Мемориалу освободителям Белграда и, конечно же, провели переговоры.

Сайт kp.ru писал о том, что не остался наш президент и без подарка. Александр Вучич подарил Владимиру Владимировичу нового питомца - щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.