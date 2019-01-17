Более 100 тыс. людей встретили Путина у храма Святого Саввы в Белграде

СЕГОДНЯ 22:08 2019-01-17T22:08:42+03:00

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Более 100 тысяч людей собрались у храма святого Саввы в Белграде, чтобы поприветствовать президента РФ Владимира Путина, прибывшего в Сербию с официальным визитом. На площади играла "Калинка-малинка", звонили колокола, а над толпой развивались российские флаги и возвышались портреты нашего главы.

Когда Путин прибыл к храму его встречали не только сербы всех возрастов, но и караул солдат, а также патриарх Ириней. Вместе с епископом и с президентом республики Александром Вучичем глава РФ проследовал на территорию храма.

Тысячи людей ждут Путина у храма Святого Саввы в Белграде.Огромная толпа сербов в ожидании приезда Путина стоит возле Храма святого Саввы в Белграде

Уже там состоялась символическая церемония, в ходе которой Владимир Владимирович и его коллега прилепили по кусочку мозаики к изображению Христа на стене храма. Архитектор решил пошутить и сообщил Путину, что с этого момента он принят в бригаду. Тогда президент России поинтересовался, когда ему ждать зарплату, и услышал ответ - "в начале месяца".

"Нет, такие вещи мы будем делать бескорыстно", - завершил дискуссию политик.

Сербы очень ждали визита Владимира ПутинаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Он провел в храме еще некоторое время, а потом еще раз предстал перед взволнованной толпой.

Сайт kp.ru писал о том, что визит Владимира Владимировича в Сербии очень ждали. По прибытию ему даже вручили подарок - трехмесячного щенка шарпланинской овчарки.