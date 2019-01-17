Швейцарский суд снял арест с акций "Газпрома" в Nord Stream 2

СЕГОДНЯ 22:23 2019-01-17T22:23:17+03:00

В российской корпорации пообещали и дальше отстаивать свои права в соответствии с законодательством

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Суд Швейцарии отменил арест, наложенный на акции дочерних компаний российского "Газпрома" - Nord Stream и Nord Stream 2. Об этом сообщили в пресс-службе самого предприятия.

В распространенном заявлении подчеркивается, что "Газпром" и дальше будет защищать свои права и интересы в соответствии с законодательством, передает РИА Новости.

Напомним, что акции российской корпорации были арестованы 29 мая 2018 года в рамках выплаты 2,6 млрд долларов украинскому "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража. В июне "Газпром" обжаловал решение суда, а через несколько недель апелляционный суд округа Свеа удовлетворил соответствующее ходатайство.

Однако, как писал сайт kp.ru, в июле появилась информация о том, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций. Сообщалось, что мера останется в силе, пока не завершится рассмотрение апелляции "Нафтогаза" на решение о ее отмене.