2019-01-18T01:12:15+03:00
Политика

На Украине суд арестовал выдворенную из РФ журналистку

Елену Бойко оставили под стражей на ближайшие два месяца
Юлия ДИВЕЕВА
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Елена Бойко и ее адвокат в судеЕлена Бойко и ее адвокат в судеФото: СОЦСЕТИ
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В украинской городе Львове Галицкий районный суд принял решение об аресте журналистки Елены Бойко, которую выдворили из России. Об этом сообщило областное управление Службы безопасности Украины.

"Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток", - говорится на странице суда в фейсбуке.

Как сообщал сайт kp.ru, Елена Бойко была выдворена из России за нарушение миграционного законодательства РФ. Дело в том, что журналистка, судя по всему, вообще не занималась своей легализацией в нашей стране. А 16 января появилась информация о том, что суд в Харькове уже арестовал женщину и отправил ее в СИЗО Львова.

В Службе безопасности Украины рассказали, что Бойко арестовали за "распространение в интернете материалов антиукраинского характера" и "публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны".

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До последнего казалось, что этого не может случиться. Ведь бывали же уже случаи, когда депортируемых на Украину ополченцев снимали с поезда прямо на границе и оставляли в России. Потому что очевидно, что на исторической родине их ждет политическое судилище и многолетнее заключение. На львовскую журналистку Елену Вищур (Бойко), переехавшую в Россию еще в 2016-м, Киев завел дело о «покушении на территориальную целостность» за критику режима Порошенко. Казалось бы, у Москвы был веский повод не подыгрывать этому. (подробнее)

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