Правительство и парламент Великобритании обсуждают второй референдум по Brexit

СЕГОДНЯ 02:39 2019-01-18T02:39:57+03:00

В Великобритании снова могут провести референдум по вопросу выхода из ЕС Фото: REUTERS

В кабинете министров настаивают на том, что организация нового плебисцита займет 15 месяцев

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Правительство Великобритании начало обсуждать с парламентскими фракциями возможность проведения повторного референдума о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Кабинет министров подготовил документ, в котором дает оценку срокам, необходимым на подготовку нового плебисцита.

По мнению правительства Терезы Мэй, организация второго референдума займет не менее 15 месяцев.

"С целью информирования сторон дискуссий был подготовлен очень короткий документ, в котором представлено точное число месяцев. Он представлен исключительно в качестве иллюстрации”, - пояснил представитель премьер-министра журналистам.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что исходят из того, что повторного голосования по вопросу членства страны в ЕС не будет. Однако оппозиция настаивает на других сроках. В Палате представителей уверены, что референдум вполне можно подготовить за пять месяцев, передает Reuters.

Ранее сайт "КП" писал, что британское правительство готовит запасное соглашение по условиям выхода страны из состава Европейского союза. Ожидается, что новый план будет представлен уже в понедельник, 21 января, а через восемь дней после этого может состояться голосование в парламенте.