2019-01-18T03:16:39+03:00
Политика

Около 130 тысяч сербов приветствовали Путина у храма Святого Саввы

Президент РФ символически завершил мозаику Нерукотворного Образа Спасителя [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Сербы приветствуют в Белграде президента РФ Владимира ПутинаСербы приветствуют в Белграде президента РФ Владимира ПутинаФото: REUTERS
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Президента России Владимира Путина, прибывшего в Сербию с официальным визитом, пришли поприветствовать у храма Святого Саввы около 130 тысяч человек. Такие данные приводит МВД республики.

Граждане Сербии на улицах Белграда во время визита в страну главы РФ Владимира Путина Фото: REUTERS

Граждане Сербии на улицах Белграда во время визита в страну главы РФ Владимира ПутинаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Путин посетил крупнейший православный храм в Белграде вместе с сербским лидером Александром Вучичем и предстоятелем Сербской православной церкви Иринеем. Президенты символически завершили мозаику Нерукотворного Образа, вставив своими руками фрагменты цветов национальных флагов в нимб Спасителя.

Жители Белграда встречают президента РФ Владимира Путина словами благодарности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Белграда встречают президента РФ Владимира Путина словами благодарностиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как рассказал автор проекта реставрации храма Святого Саввы народный художник РФ Николай Мухин, над изготовлением элементов мозаики круглосуточно работают два стеклодувных завода в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Внутри храма Вучич и Путин поставили свечи, осмотрели убранство церкви. В завершении главе России подарили икону Святого Саввы. После этого президенты выступили с приветственными речами перед собравшимися.

У храма Святого Саввы собрались тысячи людей Фото: REUTERS

У храма Святого Саввы собрались тысячи людейФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт "КП", 17 января президент РФ прибыл в Сербию с официальным визитом. Лидеры двух стран в ходе переговоров обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений.

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