Коалиция во главе с США уничтожила командный пункт ИГ* в мечети в Сирии

СЕГОДНЯ 05:14 2019-01-18T05:14:43+03:00

Коалиция во главе с США разбомбила мечеть в Сирии Фото: REUTERS

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В Сирии силы международной коалиции во главе с США уничтожили командный пункт террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ), который располагался в мечети. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции "Непоколебимая решимость".

"ИГ продолжают нарушать законы ведения войны и используют не по назначению постройки, которые находятся под защитой, такие как больницы и мечети, и в результате этого такие объекты теряют свой статус", - отметили в штабе.

Пресс-служба уточнила, что удар по мечети в населенном пункте Эс-Сафафия силы коалиции нанесли 17 января, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru 19 декабря президент США объявил о полной победе в Сирии над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приказал вывести из САР американские войска.