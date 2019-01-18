В Чехии 70 человек застряли на фуникулере из-за упавшего дерева

СЕГОДНЯ 05:44 2019-01-18T05:44:18+03:00

В Чехии 70 человек застряли на фуникулере на три часа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

На северо-востоке Чехии в районе поселка Червена вода в Орлицких горах горноспасатели и пожарные в течение трех часов снимали с фуникулера лыжников. Об этом сообщила представитель полиции Ленка Вилимкова.

По ее словам, подъемник остановился во второй половине дня после того, как на него упало дерево. В кабинках в это время находились 70 человек. Все они оказались буквально в подвешенном состоянии.

"Людей из кабинок стали снимать на землю спасатели и пожарные, организовавшие своеобразные "живые лестницы". Кроме того, часть пассажиров была снята из кабинок с помощью двух вертолетов", - сообщила Вилимкова

Протяженность подъемника 1700 метров. Люди провели на нем в кабинках по нескольку часов. В результате никто не пострадал. Как пояснила пресс-секретарь полиции, фуникулер новый, а кабинки на нем хоть и открытые, но с подогревом, передает РИА Новости.

После происшествия местные власти приняли решение остановить подъемник на некоторе время для проведения техосмотра.