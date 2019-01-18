В Москве два человека пострадали в ДТП с трамваем

СЕГОДНЯ 06:03 2019-01-18T06:03:16+03:00

В Москве легковой автомобиль столкнулся с трамваем Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Авария не отразилась на движении транспорта

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Легковой автомобиль столкнулся с трамваем на юге Москвы. В результате травмы получили два человека.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции МВД по столице, авария произошла в четверг на Новоспасском Мосту в районе Дербеневской набережной. На место прибыла бригада скорой помощи, которая осмотрела пострадавших.

Травмы оказались незначительными. Авария не отразилась на движении транспорта на участке, где произошло столкновение, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, 11 января серьезное ДТП было зафиксировано на Кутузовском проспекте в Москве. В районе Парка Победы столкнулись сразу четыре автомобиля. От удара одна из машин - такси, опрокинулась. Из-за аварии в районе происшествия сразу образовалась сильная пробка

Ранее в ГИБДД составили список самых аварийных участков в Москве. Лидерами антирейтинга стали МКАД, Варшавское, Дмитровское и Можайское шоссе.