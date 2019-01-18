Нифонтова стала первой женщиной, финишировавшей в ралли "Дакар" без техподдержки

СЕГОДНЯ 06:28 2019-01-18T06:28:41+03:00

У россиянки десятое место в своей категории и 63-й результат в общем зачете

Изменить размер текста: A A

Мотогонщица из России Анастасия Нифонтова стала первой женщиной, дошедшей до финиша в ралли "Дакар" в категории Original by Motul. Здесь трудность состоит в том, что участники проходят дистанцию без технической поддержки и без грузовиков поддержки.

В общем зачете мотоциклов у Нифонтовой 63-й результат. От победителя австралийца Тоби Прайса наша гонщица отстала на 28 часов 49 минут 18 секунд. В своей же категории, где участники самоятельно обслуживают свои машины, а любая помощь механиков запрещена, Нифонтова стала десятой, передает сайт "Чемпионат".

"Я сделала это! У меня нет слов, чтобы описать свои чувства! Это потрясающе, я смогла добраться до финиша. Это здорово", — призналась спортсменка после гонки.

Всего в категории Original by Motul финишировало 16 мотоциклистов.