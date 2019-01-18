2019-01-18T07:40:47+03:00
Политика

Пушков прокомментировал планы США по противоракетной обороне

По мнению сенатора, американский президент Дональд Трамп «подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости» своей страны
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы США расширить свою противоракетную оборону (ПРО). По его мнению, нынешний американский президент Дональд Трамп, представляя обновленную стратегию по развитию ПРО страны, «просто подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости CША». При этом сенатор выразил мнение, что проект вряд ли будет реализован на практике.

«Трамп пытается создать непробиваемый купол ПРО над США. Это красиво звучит на словах, но вряд ли реализуемо на практике. Трамп просто подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости CША, как требует американская военная доктрина. Но миф остается мифом», - написал Пушков в своем Twitter.

Также политик подчеркнул, что в разработку и установку новейших систем ПРО уже вложены огромные финансовые средства, что отвечает интересам американского военно-промышленного комплекса (ВПК). «Поэтому программа будет осуществляться, даже если неуязвимость США так и останется недостижимой целью», - добавил сенатор.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США рассказывал о новой стратегии по развитию ПРО. В частности, он заявил о намерении расширить систему противоракетной обороны на Аляске. По словам Трампа, в будущем на американской базе Форт-Грили появятся еще 20 перехватчиков ракет.

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