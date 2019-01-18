Япония запустила ракету-носитель «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-18T09:05:02+03:00

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В пятницу, 18 января, японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело запуск ракеты-носителя «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Ракета стартовала с космодрома Утиноура, расположенного на юго-западе Японии в префектуре Кагосима.

А вскоре после запуска появилась информация о том, что все семь спутников успешно выведены на орбиту.

Стоит отметить, что один из этих спутников предназначен для проверки возможности создания искусственного метеоритного дождя. В аппарат загружено 400 металлических шариков, которые будут сгорать при вхождении в слои атмосферы, создавая тем самым эффект «падающих звезд». «Звездный дождь» можно будет наблюдать с Земли весной 2020 года, сообщает сайт JAXA.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале прошлого года Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель: SS-520, длина которой составляет 9,54 метра, а диаметр - 52 сантиметра, также стартовала с космодрома Утиноура.