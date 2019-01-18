Один из столкнувшихся на Дальнем Востоке Су-34 смог сесть с отказавшим двигателем
Источник рассказал подробности столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке. По некоторым данным, один самолет потерпел крушение, а второй - приземлился с отказавшим двигателем.
«Один Су-34 после столкновения упал, а второй смог сесть с отказавшим двигателем», - сказал собеседник «Интерфакса».
Также он заметил, что, по предварительным данным, ЧП случилось, когда истребители- бомбардировщики выполняли плановые полеты с аэропорта Хурба, расположенного неподалеку от Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 18 января, появилась информация о столкновении двух Су-34 на Дальнем Востоке. А чуть позже эти сообщения подтвердили и в министерстве обороны РФ, отметив, что «касание в воздухе» произошло при выполнении планового учебно- тренировочного полета над акваторией Японского моря.