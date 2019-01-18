В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили редкий дефект

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-18T11:16:58+03:00

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В НПО «Энергомаш» рассказали о дефекте, обнаруженном в двигателях, которые используются для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара». Как выяснилось, РД-191 могут при старте разрушить ракету.

Как пояснили производители, при тяге ниже 38% в двигателях начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя». При этом в случае с «Ангарой-А5» продолжительная работа двигателя центрального блока на режиме 30% от номинального значения тяги неизбежна. Дело в том, что особенностью ракеты-носителя тяжелого класса является пакетное расположение первой и второй ступеней - четыре блока первой ступени окружают блок второй ступени.

При этом в докладе НПО «Энергомаш» отмечается, что чтобы уменьшить амплитуду колебаний, в конструкцию двигателя внедрен специальный клапан, однако даже эта мера не всегда срабатывает.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года появилась информация о том, что специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского смогли улучшить ракету «Ангара». Они доработали конструкцию после испытаний.