Гастротуристов планируют привлекать в Россию не только водкой и борщом

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-18T11:40:13+03:00

Иностранцам расскажут, что русская кухня - это не только икра и водка. Фото предоставлено Stroganoff Group

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Российская кухня известна далеко за пределами нашей страны, но вот знают ее в основном только по борщу, водке и черной икре. Это основные блюда, которые туристы спешат попробовать в России.

Такой вывод подтвержден цифрами – граждане 33 стран, которые посещали Россию или планируют это сделать, знают в основном только о данной еде. Про борщ вспомнили 83% иностранцев. Водкой заинтересовались 79% опрошенных, а замыкает тройку лидеров икра (красная, черная и баклажанная) - 64% опрошенных.

Еще русская кулинарная традиция оказалась связана с пельменями, блинами (идущими непременно в дуэте с красной икрой), оливье, квасом, гречневой кашей, ухой и, наконец, пирожками.

А ведь это далеко не все разнообразие, которым может удивить наша кухня. В Ассоциации культурно-гастрономического туризма уверяют, что кулинарная традиция намного разнообразнее, чем принято считать за рубежом. Например, калининградские клопсы, башкирский бешбармак, задонская уха, кубанские штрули и уральские посикунчики — лишь малая часть списка уникальных блюд из разных уголков нашей страны, которые должны привлечь гастротуристов.

Привлекать они будут не сами по себе, а с помощью грамотного пиара и продвижения. Этим вопросом займутся в ассоциации. Решат сразу две проблемы: расскажут миру о русской кухне подробнее и привлекут туристов в страну, пишет газета «Известия».

Кстати, представлять российскую кухню будут гастрономические послы. Одними из первых на эту роль были приглашены Жерар Депардье, Эмир Кустурица, Стивен Сигал и Наталья Орейро.