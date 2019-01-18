2019-01-18T12:48:27+03:00
В мире

В Швеции главу временного правительства избрали премьер-министром страны

Стефан Левен стал главой кабмина во второй раз
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Швеции главу временного правительства избрали премьер-министром страныВ Швеции главу временного правительства избрали премьер-министром страныФото: REUTERS
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Шведский парламент проголосовал за назначение действующего главы временного правительства Стефана Левена в качестве премьер-министра.

Левен планирует сформировать правительство, в которое будут входить представители Социал-демократической и Зеленой партии.

Поддержку новому премьер-министру окажут оппозиционные Партия центра и Либералы.

Решение о назначении Левена главой кабмина принято спустя 4, 5 месяца переговоров по формированию правительства и означает конец политического кризиса в стране. К слову, Стефан Левен возглавил кабмин второй раз подряд, срок его полномочий составит 4 года.

После того, как лидер Левой партии Юнас Шёстедт урегулирговал конфликт с Левеном по поводу положений проекта платформы, о готовности отдать свои голоса на выборах согласились и левые. Политический кризис в Швеции продлился 131 день, сообщает "ТАСС".

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