В Швеции главу временного правительства избрали премьер-министром страны
Шведский парламент проголосовал за назначение действующего главы временного правительства Стефана Левена в качестве премьер-министра.
Левен планирует сформировать правительство, в которое будут входить представители Социал-демократической и Зеленой партии.
Поддержку новому премьер-министру окажут оппозиционные Партия центра и Либералы.
Решение о назначении Левена главой кабмина принято спустя 4, 5 месяца переговоров по формированию правительства и означает конец политического кризиса в стране. К слову, Стефан Левен возглавил кабмин второй раз подряд, срок его полномочий составит 4 года.
После того, как лидер Левой партии Юнас Шёстедт урегулирговал конфликт с Левеном по поводу положений проекта платформы, о готовности отдать свои голоса на выборах согласились и левые. Политический кризис в Швеции продлился 131 день, сообщает "ТАСС".