2019-01-18T12:41:39+03:00
Политика

В Киеве рассказали, почему Собчак пустили на Украину

Как заверили в погранслужбе незалежной, оснований запрещать телеведущей въезд в страну не было
Дарья ИВАШКИНА
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Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Петр Ковалев/ТАССТелеведущая Ксения Собчак. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В погранслужбе Украины (ПСУ) рассказали, почему телеведущую Ксению Собчак, которая в прошлом году была внесена в базу данных скандального сайта «Миротворец», пустили в незалежную.

По словам официального представителя ПСУ Олега Слободяна, оснований не пропускать в страну экс-кандидата в президенты РФ не было. «В отношении этой гражданки не было каких-либо поручений других правоохранительных органов. Оснований не пропускать ее не было», - приводит слова пресс-секретаря погранслужбы соседнего государства агентство «Укринформ».

При этом Слободян заявил, что Собчак прибыла на Украину с частным визитом и во время собеседования подтвердила цель своей поездки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг утром Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram снятое на Европейской площади украинской столицы видео, подписав его: «Ну, привет, Киев». А чуть позже посчитала нужным объяснить свою поездку в незалежную. Так, по заверениям телеведущей, она приехала в Киев к подруге, при этом, как утверждает экс-кандидат в президенты России, ее визит никак не связан с политикой.

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