Совфед выступил против возвращения комнат для курения в аэропортах
Комитет Совета Федерации отказался от законопроекта, который предлагает вернуть специальные помещения для курения в российских аэропортах.
- Мы, как комитет, дали отрицательное заключение на этот законопроект, мы долго спорили на эту тему. Я в этой ситуации поддерживаю более жесткую позицию Минздрава, - прокомментировал Валерий Рязанский, глава комитета СФ.
В Совете Федерации отметили, что "государство не должно снижать порог чувствительности к вопросу курения". Валерий Рязанский также добавил, что доля курильщиков в России составляет 31%, а в ряде европейских стран - 10-15%.
Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий возможность курения табака в специально выделенных помещениях аэропортов. Документ получил поддержку думского комитета-соисполнителя - по транспорту и строительству. Но против его принятия высказывался Минздрав РФ, сообщает "ТАСС".
Напомним, 1 июня 2013 года на территории России вступил в силу антитабачный закон. В результате россиянам запретили курить на территории вузов, школ, учреждений культуры и спорта, детских площадках, пляжах и в больницах. Запрет распространился и на все виды общественного транспорта, вокзалы и терминалы аэропортов.