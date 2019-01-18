2019-01-18T13:14:59+03:00
Общество

Совфед выступил против возвращения комнат для курения в аэропортах

По мнению главы комитета СФ Валерия Рязанского, "государство не должно снижать порог чувствительности к вопросу курения"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Совфед выступил против возвращения комнат для курения в аэропортахСовфед выступил против возвращения комнат для курения в аэропортахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комитет Совета Федерации отказался от законопроекта, который предлагает вернуть специальные помещения для курения в российских аэропортах.

- Мы, как комитет, дали отрицательное заключение на этот законопроект, мы долго спорили на эту тему. Я в этой ситуации поддерживаю более жесткую позицию Минздрава, - прокомментировал Валерий Рязанский, глава комитета СФ.

В Совете Федерации отметили, что "государство не должно снижать порог чувствительности к вопросу курения". Валерий Рязанский также добавил, что доля курильщиков в России составляет 31%, а в ряде европейских стран - 10-15%.

Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий возможность курения табака в специально выделенных помещениях аэропортов. Документ получил поддержку думского комитета-соисполнителя - по транспорту и строительству. Но против его принятия высказывался Минздрав РФ, сообщает "ТАСС".

Напомним, 1 июня 2013 года на территории России вступил в силу антитабачный закон. В результате россиянам запретили курить на территории вузов, школ, учреждений культуры и спорта, детских площадках, пляжах и в больницах. Запрет распространился и на все виды общественного транспорта, вокзалы и терминалы аэропортов.

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