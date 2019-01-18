2019-01-18T13:24:51+03:00
Наука

Китайский космический аппарат завершил первый в истории биологический эксперимент на Луне

Техника занималась выращиванием хлопка и картофеля на обратной стороне спутника
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Китайский космический аппарат «Чанъэ-4»Китайский космический аппарат «Чанъэ-4»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайский аппарат «Чанъэ-4», который работал на обратной стороне Луны, завершил первый в истории биологический эксперимент. Об этом официально сообщила пресс-служба программы КНР по изучению спутника.

Сообщается, что для проведения биологического эксперимента учеными были использованы образцы шести биологических видов, среди которых картофель и хлопчатник. Ученые отметили, что благодаря «Чанъэ-4» удалось увидеть, что семена последнего показывают признаки прорастания.

Однако специалисты отметили, что вырасти в лунном грунте ростки так и не смогли, вскоре после всхода они погибли. Теперь участвовавшие в эксперименте организмы будут разлагаться. Их поместили в герметические емкости и за всеми процессами, происходящими внутри, специалисты будут тщательно следить, пишет сайт телеканала «Звезда».

«Этот процесс не окажет никакого влияния на лунную окружающую среду», - уверены эксперты.

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