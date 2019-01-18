СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-18T14:21:01+03:00

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заверил британцев, что они не пострадают из-за "жесткого" Brexit Фото: REUTERS

Он отметил, что "гарантирование прав граждан в случае отсутствия соглашения является приоритетом"

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В Министерстве иностранных дел Бельгии заверили британцев, проживающих и работающих в королевстве, что они не пострадают в результате "жесткого" выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения.

Гарантирование прав граждан в случае отсутствия соглашения является приоритетом. Это касается как бельгийцев в Великобритании, так и граждан Великобритании в Бельгии, - подчеркнул Дидье Рейндерс, глава МИД Бельгии в своем Twitter.

В Великобритании находятся около 25 тысяч бельгийцев. Примерно такое же количество британских подданых живут и работают в Бельгии.

Ранее Жан-Клод Юнкер пообещал содействовать тому, чтобы выход Великобритании из ЕС не отразился отрицательно на двух тысячах граждан Великобритании , работающих в институтах Евросоюза в Брюсселе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ждет Британию после провала плана Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. «Комсомолка» ответила на четыре наивных вопроса о последних событиях в Соединённом Королевстве.