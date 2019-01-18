2019-01-18T14:27:12+03:00
В мире

Бывшего главу Nissan и Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении 7,82 млн евро

Об этом свидетельствуют итоги внутреннего расследования
Екатерина СВИНОВА
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Бывший президент совета директоров Nissan Карлос ГонБывший президент совета директоров Nissan Карлос ГонФото: REUTERS
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Экс-главу автомобильного альянса Renault— Nissan— Mitsubishi Карлоса Гона обвинили в незаконным получении 7,82 млн евро через зарубежное венчурное предприятие Mitsubishi. С таким заявлением выступили представители японского концерна 18 января, после того как было проведенно внутреннее расследование в компании, сообщает ТАСС.

При этом, руководство автогиганта признало, что результаты внутренней проверки не выявили нарушений со стороны Карлоса Гона при его управлении самой Mitsubishi.

Напомним, в в конце ноября прошлого года Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли подверглись аресту со стороны японских властей. Топ-менеджеров заподозрили в нарушении налогового законодательства. По данным следствия, Гон в течение пяти лет занижал в декларациях размер своего вознаграждения.

Глава автоконцерна получал до 2010 года около 2 млрд иен в год ($17,7 млн). Однако зарплата руководителя концерна подозрительным образом сократилась вдвое, после того, как компанияпотребовала открыто декларировать доходы топ-менеджеров.

Ранее Гон и Келли были официально уволены из Nissan. Компания Mitsubishi входящая в этот же альянс рассмотрит вопрос об увольнении Гона с поста председателя совета директоров 26 ноября. Карлосу Гону может грозить до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

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