2019-01-18T14:35:44+03:00
В мире

В этом году США могут стать лидерами по добыче нефти

Как отмечает МЭА, обогнать Россию и Саудовскую Аравию Соединённым Штатам поможет «невероятный и неожиданный» рост нефтедобычи
Елена Гильманова
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Обогнав Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию, США могут стать лидерами и в добычи сырой нефти.Обогнав Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию, США могут стать лидерами и в добычи сырой нефти.Фото: REUTERS
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Международное энергетическое агентств (МЭА) не исключает возможности того, что Соединённые Штаты Америки могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче сырой нефти в 2019 году.

По данным МЭА, в прошлом году рост добычи жидких углеводородов в США был «невероятным и неожиданным». Тогда рост нефтедобычи составил 2,1 миллионов баррелей в сутки. Специалисты агентства полагают, что в этом году рост их добычи составит 1,3 миллиона баррелей. Кроме того, в текущем году Саудовская Аравия и Россия будут заниматься сокращением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

"Добыча самого крупного производителя жидких углеводородов снова окажется в фокусе внимания в этом году. И пока два других лидера добровольно сокращают добычу, США могут закрепить свое лидерство и в добыче сырой нефти. К середине этого года добыча нефти в США вероятно уже превзойдет производительные мощности будь то России или Саудовской Аравии", - говорится в январском отчете МЭА.

Стоит отметить, что, за счет сланцевой революции США уже являются крупнейшим производителем жидких углеводородов. Обогнав Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию, они станут лидерами и в добычи сырой нефти.

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