2019-01-18T14:56:05+03:00
Политика

Глава МИД Японии будет присутствовать на переговорах Путина и Абэ

На встрече рассмотрят вопрос о заключении мирного договора между Россией и Японией
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава МИД Японии будет присутствовать на переговорах Путина и АбэГлава МИД Японии будет присутствовать на переговорах Путина и АбэФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Таро Коно, глава МИД Японии, примет участие в переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 22 января в Москве.

Ожидается присутствие министра на запланированных на 22 января переговорах, - подчеркнули в МИД Японии. В начале этой недели Таро Коно встретился в Москве со своим коллегой, главой МИД РФ, Сергеем Лавровым.

Во время переговоров 22 января политики рассмотрят вопрос о заключении мирного договора между РФ и Японией. В Кремле отметили, что Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению главы российского государства.

Договоренность об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Японии в ноябре прошлого года в Сингапуре. Тогда стороны договорились принять за основу совместную декларацию от 19 октября 1956 года, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Абэ пообещал начать «новую эру» в отношениях с Россией. Премьер-министр Японии уверен, что на основе доверительных отношений стороны урегулируют территориальный спор и подпишут мирный договор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД ФРГ: необходимо обеспечить доступ для голосования всем украинским гражданам
Французский министр: спиться от вина невозможно
Матч звезд КХЛ в 2020 или 2021 году планируют провести в Париже
Россия изучит предложения Германии по ситуации в Керченском проливе
В Тихом океане обнаружен новый Бермудский треугольник
Турция продолжит переговоры с РФ по созданию зоны безопасности в Сирии
В этом году США могут стать лидерами по добыче нефти
Tesla отзывает более 14 тысяч поставленных в Китай электрокаров
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении 7,82 млн евро
В Госдуме предложили продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах
Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заверил британцев, что они не пострадают из-за "жесткого" Brexit
В России выпустили кнопочный телефон за 179 тысяч рублей
Украина объявила о разрыве 49 соглашений с Россией
Опубликован рейтинг регионов России, которыми чаще всего интересовались иностранные туристы
«Нафтогаз» допустил прекращение транзита газа через Украину в 2020 году