СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-18T14:56:05+03:00

Глава МИД Японии будет присутствовать на переговорах Путина и Абэ Фото: REUTERS

На встрече рассмотрят вопрос о заключении мирного договора между Россией и Японией

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Таро Коно, глава МИД Японии, примет участие в переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 22 января в Москве.

Ожидается присутствие министра на запланированных на 22 января переговорах, - подчеркнули в МИД Японии. В начале этой недели Таро Коно встретился в Москве со своим коллегой, главой МИД РФ, Сергеем Лавровым.

Во время переговоров 22 января политики рассмотрят вопрос о заключении мирного договора между РФ и Японией. В Кремле отметили, что Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению главы российского государства.

Договоренность об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Японии в ноябре прошлого года в Сингапуре. Тогда стороны договорились принять за основу совместную декларацию от 19 октября 1956 года, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Абэ пообещал начать «новую эру» в отношениях с Россией. Премьер-министр Японии уверен, что на основе доверительных отношений стороны урегулируют территориальный спор и подпишут мирный договор.