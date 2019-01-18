2019-01-18T15:05:09+03:00
Политика

Россия изучит предложения Германии по ситуации в Керченском проливе

Однако участие Украины в каких-либо форматах, касающихся прохода судов через данный морской участок, в Москве не допускают
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас передал главе МИД РФ Сергею Лаврову документ с предложениями по разрешению ситуации в Керченском проливе. В России уже пообещали тщательно изучить данные материалы, однако подчеркнули, что при любом раскладе не считают возможным какое-либо участие Украины в форматах, касающихся этого вопроса.

Лавров напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель еще в прошлом году просила президента РФ Владимира Путина разрешить немецким и французским специалистам проследить за тем, как осуществляется проход через акваторию Керченского пролива. Российский лидер тогда дал свое согласие на проведение таких проверок.

"Прошел месяц, но никто пока не приехал, а сегодня господни Маас передал мне предложение, которое "упаковывает" поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной. Мы считаем, что если идея состоит в необходимости облечь всю эту ситуацию в политическую процедуру, в которой украинская сторона будет принимать решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, что оказался "нормандский формат", - цитирует ТАСС министра.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее стало известно о планах Украины взять международных наблюдателей на борт своих кораблей и провести еще одну провокацию в Керченском проливе.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Белфаста 17 суток прожила с упаковкой таблеток в горле
Глава МИД ФРГ: необходимо обеспечить доступ для голосования всем украинским гражданам
Французский министр: спиться от вина невозможно
Матч звезд КХЛ в 2020 или 2021 году планируют провести в Париже
В Тихом океане обнаружен новый Бермудский треугольник
Турция продолжит переговоры с РФ по созданию зоны безопасности в Сирии
Глава МИД Японии будет присутствовать на переговорах Путина и Абэ
В этом году США могут стать лидерами по добыче нефти
Tesla отзывает более 14 тысяч поставленных в Китай электрокаров
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении 7,82 млн евро
В Госдуме предложили продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах
Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заверил британцев, что они не пострадают из-за "жесткого" Brexit
В России выпустили кнопочный телефон за 179 тысяч рублей
Украина объявила о разрыве 49 соглашений с Россией
Опубликован рейтинг регионов России, которыми чаще всего интересовались иностранные туристы
«Нафтогаз» допустил прекращение транзита газа через Украину в 2020 году