Россия изучит предложения Германии по ситуации в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-18T15:05:09+03:00

Однако участие Украины в каких-либо форматах, касающихся прохода судов через данный морской участок, в Москве не допускают

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас передал главе МИД РФ Сергею Лаврову документ с предложениями по разрешению ситуации в Керченском проливе. В России уже пообещали тщательно изучить данные материалы, однако подчеркнули, что при любом раскладе не считают возможным какое-либо участие Украины в форматах, касающихся этого вопроса.

Лавров напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель еще в прошлом году просила президента РФ Владимира Путина разрешить немецким и французским специалистам проследить за тем, как осуществляется проход через акваторию Керченского пролива. Российский лидер тогда дал свое согласие на проведение таких проверок.

"Прошел месяц, но никто пока не приехал, а сегодня господни Маас передал мне предложение, которое "упаковывает" поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной. Мы считаем, что если идея состоит в необходимости облечь всю эту ситуацию в политическую процедуру, в которой украинская сторона будет принимать решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, что оказался "нормандский формат", - цитирует ТАСС министра.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее стало известно о планах Украины взять международных наблюдателей на борт своих кораблей и провести еще одну провокацию в Керченском проливе.