Глава МИД ФРГ: необходимо обеспечить доступ для голосования всем украинским гражданам
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ настаивает на том, что все украинские граждане должны получить возможность посетить избирательные участки на грядущих президентских выборах, в том числе и на территории РФ. Также он отметил, что миссия Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна обеспечить должный уровень наблюдения. Об этом Маас сообщил в пятницу, 18 января, по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Что касается выборов президента Украины, мы исходим из того, что будет сделано все, чтобы все имеющие право голоса получили доступ к избирательным участкам. А что касается наблюдения со стороны миссии ОБСЕ и кто будет в ней участвовать, я здесь исхожу из того что ОБСЕ сделает все необходимое и скажет все необходимое, потому что это ответственность их организации», - сказал глава МИД Германии.
В конце 2018 года ЦИК Украины объявила, что о ликвидации избирательных учасков на территории России. Из постановления Комиссии следует, что украинские граждане, которые въехали на территорию России, смогут реализовать проголосовать на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии. В Киеве решение объяснили тем, что Россия якобы не сможет обеспечить соответствовать стандартами ОБСЕ, а находящиеся на территории РФ граждане Украины могут стать объектами «провокаций и репрессий». В МИД РФ избирательную кампанию на Украине назвали «очередным поводом для нагнетания антироссийской истерии».
Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о намерении не допустить аккредитации российских представителей в состав миссии ОБСЕ. Письмо с данной информацией он направил директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.
Напомним, что выборы украинского президента пройдут 31 марта 2019 года.