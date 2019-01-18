Глава МИД ФРГ: необходимо обеспечить доступ для голосования всем украинским гражданам

СЕГОДНЯ 15:14 2019-01-18T15:14:34+03:00

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ настаивает на том, что все украинские граждане должны получить возможность посетить избирательные участки на грядущих президентских выборах, в том числе и на территории РФ. Также он отметил, что миссия Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна обеспечить должный уровень наблюдения. Об этом Маас сообщил в пятницу, 18 января, по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Что касается выборов президента Украины, мы исходим из того, что будет сделано все, чтобы все имеющие право голоса получили доступ к избирательным участкам. А что касается наблюдения со стороны миссии ОБСЕ и кто будет в ней участвовать, я здесь исхожу из того что ОБСЕ сделает все необходимое и скажет все необходимое, потому что это ответственность их организации», - сказал глава МИД Германии.

В конце 2018 года ЦИК Украины объявила, что о ликвидации избирательных учасков на территории России. Из постановления Комиссии следует, что украинские граждане, которые въехали на территорию России, смогут реализовать проголосовать на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии. В Киеве решение объяснили тем, что Россия якобы не сможет обеспечить соответствовать стандартами ОБСЕ, а находящиеся на территории РФ граждане Украины могут стать объектами «провокаций и репрессий». В МИД РФ избирательную кампанию на Украине назвали «очередным поводом для нагнетания антироссийской истерии».

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о намерении не допустить аккредитации российских представителей в состав миссии ОБСЕ. Письмо с данной информацией он направил директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

Напомним, что выборы украинского президента пройдут 31 марта 2019 года.