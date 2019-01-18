2019-01-18T15:23:55+03:00
Спорт

Матч звезд КХЛ в 2020 или 2021 году планируют провести в Париже

Глава Федерации хоккея Франции отметил, что этот вопрос находится на стадии рассмотрения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Матч звезд КХЛ в 2020 или 2021 году планируют провести в ПарижеМатч звезд КХЛ в 2020 или 2021 году планируют провести в ПарижеФото: REUTERS
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Федерация хоккея Франции рассматривет возможность проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги в 2020 или 2021 году в Париже.

- Есть реальная возможность организовать Матч звезд КХЛ в Париже в 2020 или 2021 году в рамках Недели хоккея. Мы изучаем этот вопрос, - отметил Люк Тардиф, президент Федерации хоккея Франции.

Ранее Александр Медведев, член совета директоров КХЛ подчеркнул, что на проведение Матча звезд в 2020 года претендуют Хельсинки. В свою очередь матч Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги планируют провести в Санкт-Петербурге.

Напомним, Матч звезд КХЛ проводится с 2009 года. В 2009 и 2016 году он проходил в Москве. Также игры проводились в Минске (2010), Санкт-Петербурге (2011), Риге (2012), Челябинске (2013), Братиславе (2014), Сочи (2015), Уфе (2017) и Астане (2018).

Ранее сайт kp.ru КХЛ меняет систему подсчета очков.Теперь будет легче играть договорные матчи.

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