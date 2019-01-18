2019-01-18T15:17:31+03:00
В мире

Жительница Белфаста 17 суток прожила с упаковкой таблеток в горле

Все это время она не испытывала проблем приемом пищи и воды
Екатерина СВИНОВА
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В пищеводе пациентки обнаружили целую пластиковую упаковку с таблетками.В пищеводе пациентки обнаружили целую пластиковую упаковку с таблетками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жительница столицы Северной Ирландии города Белфаст, почти три недели прожила с упаковкой обезболивающих таблеток в горле, сообщает научное издание BMJ Case Reports.

Гражданка островного государства обратилась к медикам с жалобами на дискомфорт и боль в горле при глотании. Со слов пациентки, проблемы начались после вечернего приема болеутоляющих препаратов.

После того как пациентке провели обследование с помощью рентгена и эндоскопического оборудования полости носа и носоглотки, доктора предположили, что женщина поцарапала пищевод при глотании таблеток. После подбора соответствующего лечения, ирландку выписали из больницы.

Через три дня женщина снова обратилась за медицинской помощью с теми же жалобами, что и раньше. Пациентке провели контрастную рентгенографию, которая ничего не обнаружила.

Патология выявилась после того как женщину направили на гастроскопию. В верхней части пищевода пациентки обнаружили целую пластиковую упаковку с таблетками, которую она случайно проглотила ночью.

После успешно проведенной операции по узвлечению инородного тела женщина пошла на поправку.

Стоит отметить, что блистер находился в горле женщины почти три недели, при этом она не испытывала проблем с приемом пищи и воды.

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