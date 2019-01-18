В Совфеде прокомментировали разрыв 49 соглашений между Украиной и Россией

СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-18T15:35:16+03:00

Сенаторы уверены, что не стоит отвечать аналогичными действиями, они приведут к плохим последствиям

Изменить размер текста: A A

Украинские власти приняли решение разорвать часть соглашений с Россией. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Расторгнуто 49 соглашений, еще 50 документов, подписанные в разное время, ждут своей очереди.

- Это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ, — заявил глава украинского МИД Климкин в ходе брифинга.

В Совете федерации отмечают, что это деструктивный шаг, но отвечать аналогичным не стоит. Разрыв дипломатических отношений с соседней страной приведет к болезненным последствиям. Россия всегда говорила, что заинтересована в нормальных отношениях с Украиной.

- Мы никогда не говорили, что существующие между нашими странами соглашения нам не важны. Но! Нас ставят перед фактом. Добром это не кончится. Глаза и мозг украинских политиков застилает политика ненависти и предстоящие выборы, - говорит ФАН член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Сенатор уверен, что последствия от данных действий еще будут и почувствует их на себе в первую очередь Украна.