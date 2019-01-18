2019-01-18T16:19:25+03:00
Происшествия

Женщина угрожает взорвать себя в центре Ульяновска

По некоторым данным, у нее произошел конфликт с работниками нотариальной конторы [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В настоящее время к месту происшествия стянуты все оперативные службы городаВ настоящее время к месту происшествия стянуты все оперативные службы городаФото: кадр с видео
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В пятницу, 18 января, появилась информация о том, что женщина угрожает взорвать себя в нотариальной конторе в центре Ульяновска. По некоторым данным, у нее произошел конфликт с работниками учреждения, расположенного в Молочном переулке.

При этом, по словам очевидцев, к месту происшествия были оперативно стянуты все экстренные службы города. Кроме того, правоохранители перекрыли движение автотранспорта и пешеходов в районе ЧП, сообщает официальный портал города Ульяновск.

В нотариальной конторе Ульяновска женщина угрожает взрывом.

Между тем тревога оказалась ложной. Как выяснилось чуть позже, взрывного устройства у женщины при себе не было. Кроме того, никаких подозрительных предметов стражи порядка не нашли и в самом здании, где находится нотариальная контора.

Что касается угрожавшей самоподрывом женщины, то ее удалось задержать: в настоящее время ей уже занимается полиция.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года похожий случай произошел во французском городе Алес. Там женщина заперлась в банке LCL и также угрожала взорвать себя вместе с финучреждением.

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