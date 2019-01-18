Женщина угрожает взорвать себя в центре Ульяновска
В пятницу, 18 января, появилась информация о том, что женщина угрожает взорвать себя в нотариальной конторе в центре Ульяновска. По некоторым данным, у нее произошел конфликт с работниками учреждения, расположенного в Молочном переулке.
При этом, по словам очевидцев, к месту происшествия были оперативно стянуты все экстренные службы города. Кроме того, правоохранители перекрыли движение автотранспорта и пешеходов в районе ЧП, сообщает официальный портал города Ульяновск.
В нотариальной конторе Ульяновска женщина угрожает взрывом.
Между тем тревога оказалась ложной. Как выяснилось чуть позже, взрывного устройства у женщины при себе не было. Кроме того, никаких подозрительных предметов стражи порядка не нашли и в самом здании, где находится нотариальная контора.
Что касается угрожавшей самоподрывом женщины, то ее удалось задержать: в настоящее время ей уже занимается полиция.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года похожий случай произошел во французском городе Алес. Там женщина заперлась в банке LCL и также угрожала взорвать себя вместе с финучреждением.