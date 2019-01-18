2019-01-18T16:09:48+03:00
Политика

Лавров связал провокацию в Керченском проливе с выборами президента Украины

Киевские власти продолжают создавать напряженность в регионе, чтобы держать избирателей "в тонусе"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Устроенная киевскими властями провокация в Керченском проливе обусловлена, прежде всего, приближением выборов президента Украины. Такого мнения придерживается министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта на выборах президента, сомнения не вызывает", - цитирует РИА Новости главу ведомства.

Напомним, что в конце ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись к Керченскому проливу, не подчиняясь при этом законным требованиям наших пограничников. В результате все суда с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ на борту были задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российские власти уже предлагали международным наблюдателем самостоятельно оценить обстановку в акватории, однако эксперты так и не воспользовались этим шансом. Однако накануне Лавров получил предложение от Германии по Керченскому проливу, которое, вероятнее всего, ставит своей целью привлечение к обсуждению украинской стороны, чего в Москве не готовы допустить.

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